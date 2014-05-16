Сверстать несколько страниц сайта

Существующему уже давно сайту (урл в подписи) нужен качественный ребрендинг. Хотелось бы получить просторное меню, побольше пространства и свободы, а не так что свалено все в кучу, красивые кнопочки, иконки, разработка фирменного стиля .градиенд или ...