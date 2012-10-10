Нужны новости и материалы по теме ПО для Linux BSD и UNIX ОС. Объем: 40 тыс. симв.
Рерайтинг текстов для сайта по ремонту квартир
Необходимы тексты по строительной тематике.
список разделов на этом сайте
в верхнем меню 6 штук
ОТДЕЛКА
САНТЕХНИКА
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
ДЕМОНТАЖ
ДОСТАВКА
ВЫВОЗ МУСОРА
разделы взяты аналогично этому сайту
потому рерайтинг можно делать с него
по колличеству символов, для каждого раздела смотрите отдельно... в доставке и вывозе мусора, меньше получается... 600-700... в остальных 1000-1500.
предлагайте по стоимости и по срокам выполнения.
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