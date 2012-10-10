Рерайтинг текстов для сайта по ремонту квартир

Необходимы тексты по строительной тематике.

список разделов на этом сайте

http://riv.vps-private.net/

в верхнем меню 6 штук

ОТДЕЛКА

САНТЕХНИКА

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

ДЕМОНТАЖ

ДОСТАВКА

ВЫВОЗ МУСОРА

разделы взяты аналогично этому сайту

http://www.remontvam.com.ua

потому рерайтинг можно делать с него

по колличеству символов, для каждого раздела смотрите отдельно... в доставке и вывозе мусора, меньше получается... 600-700... в остальных 1000-1500.

предлагайте по стоимости и по срокам выполнения.