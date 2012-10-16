Обзор каталога Орифлейм

Требуется фрилансер для написания обзора каталога №14 Орифлейм. Особое внимание уделить новинкам каталога.

Статья должна отвечать следующим условиям:

1. Уникальность 100%, полезность для людей и осмысленность. Текст написан живым языком, не научный трактат, но и не совсем по-дилетантски, т.е. грамотно.

2. Внутренняя оптимизация под определенную ключевую фразу с максимально возможным количеством ссылок на другие статьи сайта.

3. 4000-5000 знаков.

Графическое оформление статьи не требуется, только текст.

Бюджет ограничен, высокие цены рассматривать не буду.

Укажите сроки и цену, за которую готовы выполнить работу.