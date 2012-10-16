Обзор каталога Орифлейм

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Завершен7 заявок215 просмотров

Требуется фрилансер для написания обзора каталога №14 Орифлейм. Особое внимание уделить новинкам каталога.

Статья должна отвечать следующим условиям:

1. Уникальность 100%, полезность для людей и осмысленность. Текст написан живым языком, не научный трактат, но и не совсем по-дилетантски, т.е. грамотно.

2. Внутренняя оптимизация под определенную ключевую фразу с максимально возможным количеством ссылок на другие статьи сайта.

3. 4000-5000 знаков.

Графическое оформление статьи не требуется, только текст.

Бюджет ограничен, высокие цены рассматривать не буду.

Укажите сроки и цену, за которую готовы выполнить работу.

13 лет назад
oalejnikova
Ольга 
71 год
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Bronze-Squirrel
Ольга 
44 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$8
1 день
Статья написана качественно, грамотно, творчески, править не пришлось. Работать с Ольгой комфортно: очень приятна в общении. Я очень довольна результатом! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Оля, СПАСИБО!!!
Работать с Ольгой было интересно! Хороший заказчик - знает, что ей нужно, но при этом дает исполнителю необходимую свободу действий. Будем продолжать сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Bronze-Squirrel
Ольга 
44 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад