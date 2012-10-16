Задача - сделать само описание (обзор) + Нужно будет найти 5-6 картинок + ссылка на видео ролик с игрой (на ютубе) Размер обзоров 1.2-2 тыс.зн без пробелов. Можно и без ...
Обзор каталога Орифлейм
Требуется фрилансер для написания обзора каталога №14 Орифлейм. Особое внимание уделить новинкам каталога.
Статья должна отвечать следующим условиям:
1. Уникальность 100%, полезность для людей и осмысленность. Текст написан живым языком, не научный трактат, но и не совсем по-дилетантски, т.е. грамотно.
2. Внутренняя оптимизация под определенную ключевую фразу с максимально возможным количеством ссылок на другие статьи сайта.
3. 4000-5000 знаков.
Графическое оформление статьи не требуется, только текст.
Бюджет ограничен, высокие цены рассматривать не буду.
Укажите сроки и цену, за которую готовы выполнить работу.
Выбранный исполнитель
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