15 обзоров игр андр. + наполнить по примеру на WP

Задача - сделать само описание (обзор) + Нужно будет найти 5-6 картинок + ссылка на видео ролик с игрой (на ютубе) Размер обзоров 1.2-2 тыс.зн без пробелов.

Можно и без наполнения...

Ищу толкового копирайтера, которому это было бы интересно. -с описаниями нужно успеть до вторника включительно...

ПО цене - Выполнение Задачи - 30р за тыс.зн, + 15 руб с наполнением на сайте.

Можно писать по ICQ - 460-238-404