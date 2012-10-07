1. Новость о новой услуги предоставления хостинга на 1000 сим. Сама страница услуги уже есть потому не нужно расписывать что такое хостинг, а больше уклон на привлечение клиента. 2. Новость о планируемом выходе CMS ...
15 обзоров игр андр. + наполнить по примеру на WP
Задача - сделать само описание (обзор) + Нужно будет найти 5-6 картинок + ссылка на видео ролик с игрой (на ютубе) Размер обзоров 1.2-2 тыс.зн без пробелов.
Можно и без наполнения...
Ищу толкового копирайтера, которому это было бы интересно. -с описаниями нужно успеть до вторника включительно...
ПО цене - Выполнение Задачи - 30р за тыс.зн, + 15 руб с наполнением на сайте.
Можно писать по ICQ - 460-238-404
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