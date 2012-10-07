15 обзоров игр андр. + наполнить по примеру на WP

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт1 заявка156 просмотров

Задача - сделать само описание (обзор) + Нужно будет найти 5-6 картинок + ссылка на видео ролик с игрой (на ютубе) Размер обзоров 1.2-2 тыс.зн без пробелов.

Можно и без наполнения...

Ищу толкового копирайтера, которому это было бы интересно. -с описаниями нужно успеть до вторника включительно...

ПО цене - Выполнение Задачи - 30р за тыс.зн, + 15 руб с наполнением на сайте.

Можно писать по ICQ - 460-238-404

WordPress
13 лет назад
WebProektor
Илья 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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