Тексты по теме гемблинг

Всем привет! Нужно порядка 20 небольших текстиков по гемблингу (в сумме около 16 тысяч символов без пробелов). Задание очень простое - краткие описания слотов + вставить несколько ключей.

За всё платим $20 (WM, Яндекс-деньги), в случае успешного сотрудничества будем работать на регулярной основе.

Отдам проект тому, кто готов сделать всё сегодня. Ну, или хотя бы половину сегодня

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