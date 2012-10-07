Тексты по теме гемблинг

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрытнет заявок159 просмотров

Всем привет! Нужно порядка 20 небольших текстиков по гемблингу (в сумме около 16 тысяч символов без пробелов). Задание очень простое - краткие описания слотов + вставить несколько ключей.

За всё платим $20 (WM, Яндекс-деньги), в случае успешного сотрудничества будем работать на регулярной основе.

Отдам проект тому, кто готов сделать всё сегодня. Ну, или хотя бы половину сегодня

Жду

13 лет назад
Brainman1985
Антон 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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