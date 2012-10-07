Качественные тексты автомобильной тематики

Нужны расширенные описания автомобилей для портала рroрrokat.ru. По сути - краткий обзор автомобиля + краткое описание специфики аренды на основе данных портала. Например так: http://рroрrokat.ru/carmodel/show/id/45. Объем - порядка 1000 знаков (в указанном примере меньше). Необходим человек, достаточно разбирающийся в автомобилях. В описании должен быть краткий обзор самого автомобиля, краткая оценка его с точки зрения проката (насколько представлен, каков ценовой диапазон), особенности комплектации влияющие на стоимость аренды (например, Рено Дастер - полный либо моно привод, логан - есть модели без абс), схожие модели в прокате (гольф - октавия, ситроен скроссер - пежо 3008 - мицубиси оутлендер). Разумеется, в текст должны быть в меру включены ключевые слова (прокат автомобиля, аренда авто, прокат автомобилей без водителя и т.д.) Общее количество - порядка 200. Затем нужно сделать аналогичные описания на марку автомобиля (тут объем порядка 50). Ну и, разумеется, постоянно появляются новые авто, так что работа более-менее постоянная.