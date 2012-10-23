talica

Беленькая Наталия talica

 
48 летИзраиль/Иерусалим
11 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
MIT
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Нейминг русскоязычного кулинарного портала
В конкурсе были предложены крайне интересные варианты доменного имени, одновременно простые и оригинальные. Спасибо за участие!
Хороший был конкурс, помнится )
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