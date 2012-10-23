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Беленькая Наталия
talica
talica
48 лет
Израиль
/
Иерусалим
11 лет на
фриланс
-бирже
Была
4 года назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Дмитрий
MIT
32 года
Россия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
18 отзывов
$50
10 баллов
11 лет назад
Нейминг русскоязычного кулинарного портала
В конкурсе были предложены крайне интересные варианты доменного имени, одновременно простые и оригинальные. Спасибо за участие!
Хороший был конкурс, помнится )
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Отзывы заказчиков
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