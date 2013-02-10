Подготовить 150 рецептов детского меню

$100
КопирайтингЗавершен26 заявок342 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Исходя из уже имеющихся рецептов (дам список) найти рецепты детского меню до 3 лет, сделать хороший рерайт, и внести в таблицу.

Сроки: 5 дней

Желательно, чтобы работу делал человек, у которого есть ребенок.

11 лет назад
webjema
48 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
elenkatric
42 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$75
5 дней
Очень качественно, быстро, за вменяемые деньги. Очень адекватны и приятный в общении человек. Рекомендую сотрудничать.
Очень довольна сотрудничеством. Понятное задание, своевременная оплата. Заказчик всегда на связи, отвечает на возникающие в процессе работы вопросы. Буду рада дальнейшим совместным проектам. Мои рекомендации!
  • Похожие заказы

  • Требуется копирайтер для интернет-магазина одежды

    Мы ищем Журналиста, копирайтера, текст майкера. Необходимо писать тексты визуального описания одежды, тексты привлекающие потенциальных клиентов, итд. Работать можно и удаленно и в офисе (зависит от объема и заплатанных ожиданий), график договорной. Кандидаты с опытом ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написать отзывы на сайт, тематика: "Бани и сауны"

    Требования к отзывам: - каждый отзыв должен быть уникальным - в каждом отзыве должна быть эмоциональная окраска - каждый отзыв должен описывать как вы замечательно отдохнули в этой конкретно бане. - читающие отзывы люди, должны понимать что их ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Исполнитель для написания кинообзоров и т.д.

    Ищу человека, знающего свою работу. Надо писать обзоры фильмов, так же лучшие фильмы какого-то жанра за месяц, неделю, год, а так же ожидаемые фильмы. Вообще любителя фильмов который с душой смогбы написать что-то от себя ...

    Копирайтинг45 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется написать несколько статей.

    $10

    Требуется написать несколько статей. Тематика: футбол. Объем каждой статьи 1000 — 3500 знаков. Все тексты должны быть уникальны. Работа должна быть выполнена как можно быстрее. всего будет 5 статей. Если выбранный исполнитель выполнит хорошо ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написать и перевести текст-обзор на англ.

    $50

    Нужно написать и перевести текст на тему «Английские традиции». Текст на англ. нужно сделать в виде красивой презентации, а на русском в Ворд документе. Уникальность должна быть не менее 90%. Остальные подробности в ЛС. P.S. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад