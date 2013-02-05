Написать отзывы на сайт, тематика: "Бани и сауны"

Требования к отзывам:

- каждый отзыв должен быть уникальным

- в каждом отзыве должна быть эмоциональная окраска

- каждый отзыв должен описывать как вы замечательно отдохнули в этой конкретно бане.

- читающие отзывы люди, должны понимать что их написали разные люди

- отзывы в одну строчку:"все было круто!", "отдых понравился, приду сюда снова с друзьями" неприемлымы

- отзывы должны быть значительно больше по объему нежели на предыдущей строке.

- количество отзывов: от 40 до 60

Для того чтобы понять, о какой бане писать, вот вам сайт - badstue.ru

Цена договорная.