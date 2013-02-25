Написание 4-х статей для сайта (тема косметика)

Постоянно нужны статьи на темы: отношения между мужчиной и женщиной сексуальные отношения интересные факты о сексе интимное здоровье народная медицина и самолечение Пишите, вышлю инструкцию и все поясню. Оплата невысокая, берем новичков, статьи в процессе проверки дорабатываются
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Требуется написать несколько статей. Тематика: косметика Мери Кей. Объем каждой статьи 1500- 2000 знаков. Все тексты должны быть уникальны с позиции поисковых систем. Статьи должны побуждать у посетителей интерес и желание дочитать ее до конца. Необходимо минимизировать тавтологию.
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