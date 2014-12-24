DaryaT

Дарья DaryaT

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Красиво писать - это призвание!

Бодрого времени суток, уважаемые заказчики!

Спасибо, что нашли время ознакомиться с моим профилем.

Рада предложить Вам свои услуги:

- рерайт и копирайт статей;

- написание SEO-текстов;

- редактирование, вычитка текстов;

- расшифровка аудио записей;

- сбор и обработка информации;

- наполнение сайта уникальным контентом;

- ведение персональных страничек в соц.сетях.

Ресурсы, с которыми я сотрудничала и продолжаю работать:

Копирайтер:

http://centralasia-travel.com ;

http://flatora.ru/

http://e-orders.uz/

http://contrast-travel.ru/

http://seoplus.pro/

http://ts.vsemtury.ru/

http://deti.mail.ru/

http://torg.mail.ru/

http://ed-hardy-shop.ru/

http://market.adensya.ru/

http://www.aitek-d.ru

http://aitek-d.ru/

Тексты для:

http://стк-вашдом.рф/

http://pasterini.ru/

http://zakonik163.ru/

http://croskine.com/

http://condesa.ru/

http://zbroker.su/

http://buyflowers.in.ua/

tvpovar.ru

http://medservisde.ru

Контент-менеджер:

http://vipskidki.uz/

http://malina.uz/

Приглашаю к плодотворному сотрудничеству всех, кто заинтересован в качественном результате.

Отзывы заказчиков

zemelshik
41 год
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Необходимо написать 50 текстов по 1500 - 2000 знаков. Недвижимость.
Отличный исполнитель. Дарья с работой справилась в срок. Работой доволен полностью.
Александр отличный заказчик. ТЗ четкое и понятное. Оплата без задержек. Очень приятное сотрудничество. С удовольствием его продолжу.
Ответный отзыв
RICK_LESSA
Сергей 
33 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Статья, туризм, сейшелы
Дарья выполнила работу на отлично, тем более при отличном качестве в кратчайшие сроки! Спасибо!
Отличный заказчик. Простое ТЗ. Оперативная оплата. Очень приятное сотрудничество.
Ответный отзыв
zaharchenkoa
Алексей 
41 год
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Нужен рерайт
Все выполнила на 100%. Спасибо!
Прекрасный заказчик. Четкое ТЗ. Своевременная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
Vityok93
Виктор 
31 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Постинг вопросы-ответы
Дарья качественно выполнила поставленную задачу.
Отличный заказчик. Интересная задача, своевременная оплата.
Ответный отзыв
pimenov
Виктор 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Отзывы
Великолепный исполнитель. Срочно выполнил мой заказ. Рекомендую!
Отличный заказчик. Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
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Копирайтинг
15 отзывов
от $2
от 1 дня
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