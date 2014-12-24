Красиво писать - это призвание!
Бодрого времени суток, уважаемые заказчики!
Спасибо, что нашли время ознакомиться с моим профилем.
Рада предложить Вам свои услуги:
- рерайт и копирайт статей;
- написание SEO-текстов;
- редактирование, вычитка текстов;
- расшифровка аудио записей;
- сбор и обработка информации;
- наполнение сайта уникальным контентом;
- ведение персональных страничек в соц.сетях.
Ресурсы, с которыми я сотрудничала и продолжаю работать:
Копирайтер:
http://centralasia-travel.com ;
Тексты для:
Контент-менеджер:
Приглашаю к плодотворному сотрудничеству всех, кто заинтересован в качественном результате.
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
10 лет назад
Отличный исполнитель. Дарья с работой справилась в срок. Работой доволен полностью.
Ответный отзыв
Александр отличный заказчик. ТЗ четкое и понятное. Оплата без задержек. Очень приятное сотрудничество. С удовольствием его продолжу.
$1
10 баллов
10 лет назад
Дарья выполнила работу на отлично, тем более при отличном качестве в кратчайшие сроки! Спасибо!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Простое ТЗ. Оперативная оплата. Очень приятное сотрудничество.
$1
10 баллов
10 лет назад
Все выполнила на 100%. Спасибо!
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик. Четкое ТЗ. Своевременная оплата. Рекомендую.
$1
10 баллов
10 лет назад
Дарья качественно выполнила поставленную задачу.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Интересная задача, своевременная оплата.
$1
10 баллов
10 лет назад
Великолепный исполнитель. Срочно выполнил мой заказ. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую.
Копирайтинг
15 отзывов
от $2
от 1 дня
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