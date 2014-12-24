Красиво писать - это призвание!

Бодрого времени суток, уважаемые заказчики!

Спасибо, что нашли время ознакомиться с моим профилем.

Рада предложить Вам свои услуги:

- рерайт и копирайт статей;

- написание SEO-текстов;

- редактирование, вычитка текстов;

- расшифровка аудио записей;

- сбор и обработка информации;

- наполнение сайта уникальным контентом;

- ведение персональных страничек в соц.сетях.

Ресурсы, с которыми я сотрудничала и продолжаю работать:

Копирайтер:

http://centralasia-travel.com ;

http://flatora.ru/

http://e-orders.uz/

http://contrast-travel.ru/

http://seoplus.pro/

http://ts.vsemtury.ru/

http://deti.mail.ru/

http://torg.mail.ru/

http://ed-hardy-shop.ru/

http://market.adensya.ru/

http://www.aitek-d.ru

http://aitek-d.ru/

Тексты для:

http://стк-вашдом.рф/

http://pasterini.ru/

http://zakonik163.ru/

http://croskine.com/

http://condesa.ru/

http://zbroker.su/

http://buyflowers.in.ua/

tvpovar.ru

http://medservisde.ru

Контент-менеджер:

http://vipskidki.uz/

http://malina.uz/

Приглашаю к плодотворному сотрудничеству всех, кто заинтересован в качественном результате.