Требуется написать несколько статей. Тематика: футбол. Объем каждой статьи 1000 — 3500 знаков. Все тексты должны быть уникальны. Работа должна быть выполнена как можно быстрее. всего будет 5 статей. Если выбранный исполнитель выполнит хорошо роботу, то его будет еще ждать ряд похожих заданий за отдельную плату.