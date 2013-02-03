Рерайтеры

$50
КопирайтингЗавершен64 заявки601 просмотр
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Периодически требуются рерайтеры для написания небольших текстов на различную тематику. Предлагайте приемлемые цены. В заявках указывайте Скайп или Аську

11 лет назад
LarisaRom
53 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
sergshtik
Сергей 
38 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$1
1 день
Сергей выполнил работу очень качественно и в кратчайшие сроки. Очень довольна и всем рекомендую.
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