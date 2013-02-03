Требуется сотрудник для поиска информации и добавления ее через админку. Тарифы, описание работы и т.д. в инструкции: http://forexaw.com/Stat.zip Если есть какие-то вопросы ПОСЛЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ с инструкцией, то прошу писать: Skype: forexaw.com (если нет скайпа, то регайтесь) Мыло: [email protected] (резервный ...