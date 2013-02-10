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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
12 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$1
10 баллов
12 лет назад
Написание статей
Сергей - отличный рерайтер/копирайтер. Качественно исполняет работу в установленные сроки. Рекомендую!
Ответный отзыв
Спасибо Катюше. Всегда предоставляет много работы. Оплата стабильная. В общении - прекрасный заказчик! Рекомендую для долгосрочного сотрудничества.
$10
10 баллов
12 лет назад
Быстрый, грамотный. Буду работать и дальше.
Ответный отзыв
Виктория предоставляет четко сформулированное задание, быстро проверяет и оплачивает работу. Буду сотрудничать дальше и всем советую того же. Отличный заказчик!
$1
10 баллов
12 лет назад
Очень быстрый и качественный рерайтинг. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
С Викторией очень приятно работать. Своевременная проверка, а также быстрая оплата - вот как должен работать заказчик! Весьма благодарен.
$1
10 баллов
12 лет назад
Сергей выполнил работу очень качественно и в кратчайшие сроки. Очень довольна и всем рекомендую.
Ответный отзыв
Заказчик четко формулирует задание. Своевременно вносит оплату. Только положительные впечатления от общения. С удовольствием поработаю еще!