sergshtik

Сергей sergshtik

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

webvek
Антон 
42 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1
10 баллов
12 лет назад
Рерайтер описаний товаров (оргтехника)
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
katherine_gont
Екатерина 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$1
10 баллов
12 лет назад
Требуется рерайтер (2)
Написание статей
Сергей - отличный рерайтер/копирайтер. Качественно исполняет работу в установленные сроки. Рекомендую!
Спасибо Катюше. Всегда предоставляет много работы. Оплата стабильная. В общении - прекрасный заказчик! Рекомендую для долгосрочного сотрудничества.
Ответный отзыв
viktoria777
Виктория 
41 год
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Рерайтинг статей
Быстрый, грамотный. Буду работать и дальше.
Виктория предоставляет четко сформулированное задание, быстро проверяет и оплачивает работу. Буду сотрудничать дальше и всем советую того же. Отличный заказчик!
Ответный отзыв
viktoria777
Виктория 
41 год
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$1
10 баллов
12 лет назад
Требуется рерайтинг статей
Очень быстрый и качественный рерайтинг. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
С Викторией очень приятно работать. Своевременная проверка, а также быстрая оплата - вот как должен работать заказчик! Весьма благодарен.
Ответный отзыв
LarisaRom
55 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$1
10 баллов
12 лет назад
Рерайтеры
Сергей выполнил работу очень качественно и в кратчайшие сроки. Очень довольна и всем рекомендую.
Заказчик четко формулирует задание. Своевременно вносит оплату. Только положительные впечатления от общения. С удовольствием поработаю еще!
Ответный отзыв