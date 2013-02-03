Электрика рерайт

Для сайта требуются авторы для написания глубокого рерайта не ниже 95% по http://advego.ru/plagiatus/. 95% по 0,80 за 1000

Требуется написания статей в следующие разделы сайта:

-- Новинки Светодиодного освещения для квартир и коттеджей

-- Ландшафное освещение

-- Электромонтаж

-- Обзоры инструмента для электриков и электромонтажников

-- Обзоры электроустановочных изделий (розетки,выключатели и пр.)

-- Обзоры автоматических выключателей, УЗО, ДИФ

-- Советы электрика

-- Подключение электрооборудования для дома, офиса, коттеджа

-- Справочник электромонтажника

-- Мастер на час - бытовой ремонт

-- Монтаж освещения

В будущем список разделов будет расширен.

Требования к исполнителю: разбирающийся в теме, он же автор, умеющий грамотно, хорошим, доступным языком написать о вопросах связанных с данным направлением, логичность, отсутствие стилистических ошибок.

Требования к контенту и уникальности:

Рерайт не ниже 95% по http://advego.ru/plagiatus/

Работа есть практически всегда.