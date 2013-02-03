Написать и перевести текст-обзор на англ.

Нужно написать и перевести текст на тему «Английские традиции». Текст на англ. нужно сделать в виде красивой презентации, а на русском в Ворд документе. Уникальность должна быть не менее 90%. Остальные подробности в ЛС.

P.S. Главное сделать работу очень качественно, красиво и сдать сегодня к вечеру.