Написать и перевести текст-обзор на англ.

Постоянно нужны статьи на темы: отношения между мужчиной и женщиной сексуальные отношения интересные факты о сексе интимное здоровье народная медицина и самолечение Пишите, вышлю инструкцию и все поясню. Оплата невысокая, берем новичков, статьи в процессе проверки дорабатываются
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Нужно написать и перевести текст на тему «Английские традиции». Текст на англ. нужно сделать в виде красивой презентации, а на русском в Ворд документе. Уникальность должна быть не менее 90%. Остальные подробности в ЛС.
P.S. Главное сделать работу очень качественно, красиво и сдать сегодня к вечеру.
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