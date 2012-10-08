Поубирать внешние ссылки из подвала HTML-страниц

Есть 128 html файров, среди которых иногда попадаются те, в которых есть внешние ссылки внизу страницы (подвал). Это надо почистить.

Ссылки не во всех страницах.

Вы должны уметь открывать html в блокноте, удалять ссылки и сохранять файл с кодировкой windows-1251

Работа не сложная, но требует внимательности

Сразу указывайте время и стоимость!