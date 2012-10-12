Мне нужен редактор текстов в MS Word. Ваша задача - удалять ненужные фрагменты текста и вносить небольшие правки. Из этих документов будут сделаны сайты - нужно выкидывать всю информацию, которая сайтам не нужна: оглавления, ...
Приватно для Пильберт Лины (virtuose)
Редактирование списка курортов - прописывание падежей.
Выбранный исполнитель
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