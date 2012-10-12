Приватно для Пильберт Лины (virtuose)

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен1 заявка197 просмотров

Редактирование списка курортов - прописывание падежей.

13 лет назад
samus_video
28 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

virtuose
Лина 
42 года
16 лет в сервисе
Была
12 дней назад
13 лет назад
$14
4 дня
Всё сделала. Все замечания учтены. Хороший, ответственный исполнитель.
С Александром приятно работать: четкое ТЗ и своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

virtuose
Лина 
42 года
16 лет в сервисе
Была
12 дней назад
13 лет назад