Нужно набрать текст с записи на диктофоне

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен34 заявки390 просмотров

Нужно быстро и грамотно набрать текст записанного на диктофон собственного аудиокурса-семинара. Имеется 2 записи общей продолжительностью 3 часа.

От Вас - грамостность и хорошая скорость.

Жду предложений по цене.

13 лет назад
VladislavK
Владислав 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

YaDvigayuRa
Ядвига 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$25
1 день
Исполнитель просто супер! Быстро, качественно и недорого набрала тексты проведенных семинаров по записи на диктофоне. Очень доволен сотрудничеством и намерен его продолжать. Желаю успехов и рекомендую Ядвигу другим заказчикам!
Благодарна Владиславу за интересный проект, оперативную оплату и четко сформулированные задачи! Буду рада дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

YaDvigayuRa
Ядвига 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад