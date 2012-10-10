Нужно изменить формат документа из PDF в Word

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен6 заявок193 просмотра

Здравствуйте!

Нужно отредактировать файл в формате PDF. Размер файла 4,7 Мб.

В файле находятся статьи на финансовую тематику.

Нужно перевести 7 коротких статей в формат Word для последующего размещения на блоге Wordpress.

Ничего добавлять и никак изменять контент не нужно.

За работу готов заплатить 5$

WordPress
13 лет назад
pelligrim
43 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

petryshakm
Максим 
33 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$5
2 дня
Работа выполнена качественно и раньше срока. Человек слова. Приятно было работать с вами, Максим! Спасибо! :) Буду обращаться еще
Конкретный и ответственный заказчик, приятно иметь дело. Оперативно с оплатой.

Заявки фрилансеров

petryshakm
Максим 
33 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад