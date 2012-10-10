Есть 8 изображений товара. Нужно изменить цвет товара с синего на зеленый. На выходе должны получится картинки очень хорошего качества, размер не менее 2000*2000 Исходники могу предоставить, если будет нужно. Примеры оригинальных изображений в аттаче, их надо будет поменять ...
- Фотосъемка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день! Нужно создать небольшой сайт (лендинг) на несколько страниц. Пример: http://autoua.net/osago/ Калькулятор хотим удобный, такой как тут: http://www.giraf.ua/insurance/auto/osago Прошу присылать ваши заявки с указанием срока и бюджета. СпасибоСайты «под ключ»11 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Нам нужны 3D ПРОДАЮЩИЕ моделированные изображения для продукта высокого качества. Разрешение изображений 2000*2000 Всего нужно 9 изображений: 6 разных деталей продукта (это набор), 3 - картинка с Фотобанка с наложенным продуктом поверх. Пример того, что мы хотим: https://drive.google.com/folderview?id=0B8Oe2M1IivYnfmowenNvTFg1amlTbVAtQ1NiRVlmSkxBc1VyREVQVmVITmNsR3NtMlB4WnM&usp=sharing Бриф ...3D-графика17 заявокЗакрыт9 лет назад
- $20
Нужно создать логотип для МЛМ команды лидеров. Название + слоган. Прошу предложить 3 варианта на выбор. Прошу писать только если у вас есть опыт создания логотипов + портфолио из логотипов на этом сайте. Пожелания: просто, не наляписто, ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужен контент-менеджер на постоянную работу. Наполнение 1-3 сайтов на финансовую тематику. Все сайты на WordPress. Размещать нужно будет по 1 статье в день на каждом сайте. Выслушаю ваши предложенияКопирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день! Есть 4 видео-курса с бесплатным скачиванием. Примеры: zulutrader.pinvestor.ru, myoption.ru/kurs Нужно распространить информацию об этих курсах по сети. Текста для постинга я предоставлю. Цель: повысить трафик на страницы для скачивания курсов Где нужно распространять ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Есть статья, которую нужно распространить по сети, добавляя в базы и каталоги статей, пресс-релизы, обзоры, форумы и прочее. Всего должно получится 50-70 опубликованных статей с ссылкой. Единственное требование к каталогам - наличие траста в виде ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Есть 2 базы ключей: 1. 9200, тематика йога, медитация. Формат txt. 2. 35000, тематика форекс. формат txt Нужно почистить от мусора обе базы, привести их в читабельный вид для Директа. Кто работал с Директом, тот знает, ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день! Тендер на создание сервиса СМС рассылок по всему миру. Основная задача этого проекта – автоматизировать продажу СМС рассылок посредством предоставления качественных онлайн услуг для западного рынка и обеспечить стабильный и постоянный приток ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $5
Здравствуйте! Нужно отредактировать файл в формате PDF. Размер файла 4,7 Мб. В файле находятся статьи на финансовую тематику. Нужно перевести 7 коротких статей в формат Word для последующего размещения на блоге Wordpress. Ничего добавлять и никак изменять ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен11 лет назад