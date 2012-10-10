pelligrim

Дмитрий Макаров pelligrim

 
41 годУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$8
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Изменить цвет товара с синего на зеленый

    Есть 8 изображений товара. Нужно изменить цвет товара с синего на зеленый.  На выходе должны получится картинки очень хорошего качества, размер не менее 2000*2000 Исходники могу предоставить, если будет нужно. Примеры оригинальных изображений в аттаче, их надо будет поменять ...

    Фотосъемка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Создание мини-сайта (лендинга) для продажи страховки

    Добрый день! Нужно создать небольшой сайт (лендинг) на несколько страниц. Пример: http://autoua.net/osago/ Калькулятор хотим удобный, такой как тут: http://www.giraf.ua/insurance/auto/osago Прошу присылать ваши заявки с указанием срока и бюджета. Спасибо

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • 3D Изображения продукта высокого качества для интернет-магазина - 9шт

    Добрый день! Нам нужны 3D ПРОДАЮЩИЕ моделированные изображения для продукта высокого качества. Разрешение изображений 2000*2000 Всего нужно 9 изображений: 6 разных деталей продукта (это набор), 3 - картинка с Фотобанка с наложенным продуктом поверх. Пример того, что мы хотим: https://drive.google.com/folderview?id=0B8Oe2M1IivYnfmowenNvTFg1amlTbVAtQ1NiRVlmSkxBc1VyREVQVmVITmNsR3NtMlB4WnM&amp;usp=sharing Бриф ...

    3D-графика17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Логотип для компании

    $20

    Нужно создать логотип для МЛМ команды лидеров. Название + слоган. Прошу предложить 3 варианта на выбор. Прошу писать только если у вас есть опыт создания логотипов + портфолио из логотипов на этом сайте. Пожелания: просто, не наляписто, ...

    Логотип для компании
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Наполнение сайта

    Нужен контент-менеджер на постоянную работу. Наполнение 1-3 сайтов на финансовую тематику. Все сайты на WordPress. Размещать нужно будет по 1 статье в день на каждом сайте. Выслушаю ваши предложения

    WordPressСайт на WordPress
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Размещение новостей, обзоров

    Добрый день! Есть 4 видео-курса с бесплатным скачиванием. Примеры: zulutrader.pinvestor.ru, myoption.ru/kurs Нужно распространить информацию об этих курсах по сети. Текста для постинга я предоставлю. Цель: повысить трафик на страницы для скачивания курсов Где нужно распространять ...

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Публикация статьи по базам. Простая работа

    Добрый день! Есть статья, которую нужно распространить по сети, добавляя в базы и каталоги статей, пресс-релизы, обзоры, форумы и прочее. Всего должно получится 50-70 опубликованных статей с ссылкой. Единственное требование к каталогам - наличие траста в виде ...

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Чистка базы 45К ключей, простая работа

    Добрый день! Есть 2 базы ключей: 1. 9200, тематика йога, медитация. Формат txt. 2. 35000, тематика форекс. формат txt Нужно почистить от мусора обе базы, привести их в читабельный вид для Директа. Кто работал с Директом, тот знает, ...

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Тендер на создание сервиса СМС-рассылок (English)

    Добрый день! Тендер на создание сервиса СМС рассылок по всему миру. Основная задача этого проекта – автоматизировать продажу СМС рассылок посредством предоставления качественных онлайн услуг для западного рынка и обеспечить стабильный и постоянный приток ...

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно изменить формат документа из PDF в Word

    $5

    Здравствуйте! Нужно отредактировать файл в формате PDF. Размер файла 4,7 Мб. В файле находятся статьи на финансовую тематику. Нужно перевести 7 коротких статей в формат Word для последующего размещения на блоге Wordpress. Ничего добавлять и никак изменять ...

    WordPress
    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
7Alex7
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
12 часов назад
$8
10 баллов
7 лет назад
Изменить цвет товара с синего на зеленый
Отличный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству
Прекрасно выполненная работа! Александр отзывчивый и пунктуальный профессионал. Спасибо большое! Буду размещать новый заказ для Александра сегодня.
Ответный отзыв
a_novosolov
Антон 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Логотип для компании
Работа с Дмитрием доставила удовольствие. Ясно и понятно объяснил, что нужно. Заказ оплатил сразу после его выполнения. Буду рад сотрудничать в дальнейшем.
Антон великолепный фрилансер. Выполнил работу во время, учел все требования и сделал прекрасный логотип. Я до этого пытался работать с другими фрилансерами но только Антон понял что именно мне нужно с полуслова и с первого раза сделал понравившийся мне логотип. Спасибо большое за отличную работу! Редко можно найти качественного исполнителя на биржах фриланса. Антон один из них. Смело могу рекомендовать сотрудничать с этим человеком :)
Ответный отзыв
dummon
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$12
10 баллов
11 лет назад
Чистка базы 45К ключей, простая работа
Все прошло успешно! Заказчик четко поставил задачу и объяснил все нюансы. Всем советую!
Ответственный исполнитель. Работу выполнил в срок, все дополнения и неточности учел и исправил. В тонкостях разобрался и учел в работе. Всегда на связи. Спасибо за работу! Всем рекомендую Дмитрия в качестве хорошего исполнителя.
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petryshakm
Максим 
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Нужно изменить формат документа из PDF в Word
Конкретный и ответственный заказчик, приятно иметь дело. Оперативно с оплатой.
Работа выполнена качественно и раньше срока. Человек слова. Приятно было работать с вами, Максим! Спасибо! :) Буду обращаться еще
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