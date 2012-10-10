Антон великолепный фрилансер. Выполнил работу во время, учел все требования и сделал прекрасный логотип. Я до этого пытался работать с другими фрилансерами но только Антон понял что именно мне нужно с полуслова и с первого раза сделал понравившийся мне логотип. Спасибо большое за отличную работу! Редко можно найти качественного исполнителя на биржах фриланса. Антон один из них. Смело могу рекомендовать сотрудничать с этим человеком :)