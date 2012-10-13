Расшифровка 23 минутного видео

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен16 заявок239 просмотров

Есть 2 видеофайла, выложенных на youtube. Могу дать ссылки на них или выслать сами файлы, если необходимо.

Общая продолжительность, около 23 минут.

Нужно перевести вопросы и ответы на них слово-в-слово в текст, с указанием имени того, кто спрашивает и кто отвечает.

В переписке могу имена уточнить.

Срок до 2 дней.

13 лет назад
gaver
63 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

lanox
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$5
1 день
Работой остался очень доволен. Видно, что Оксана очень добросовестно и ответственно относится к заданию. Что приятно удивило, не пришлось даже какие-то мелкие огрехи подчищать. Даже запятые все на месте ;) Казалось бы мелочь, а встречаешь очень часто пренебрежение исполнителей к пунктуации и приходится самому доделывать, т.к. бесполезно просить исправить - не видят. :( Здесь все на высоте! Спасибо!
Михаил - аккуратный и приятный в общении заказчик: чёткое ТЗ, реальные сроки, проверка и оплата работы в оговоренное время. Успехов и новых проектов!

Заявки фрилансеров

lanox
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад