Расшифровка 23 минутного видео

Работой остался очень доволен. Видно, что Оксана очень добросовестно и ответственно относится к заданию. Что приятно удивило, не пришлось даже какие-то мелкие огрехи подчищать. Даже запятые все на месте ;) Казалось бы мелочь, а встречаешь очень часто пренебрежение исполнителей к пунктуации и приходится самому доделывать, т.к. бесполезно просить исправить - не видят. :( Здесь все на высоте! Спасибо!