Требования в порядке убывания значимости: - Знание тематики. Без этого в данном случае никак. Если Вы далеки от спорта, не разбираетесь в технике выполнения упражнений и принципах правильного питания, то эта вакансия ...
Расшифровка 23 минутного видео
Есть 2 видеофайла, выложенных на youtube. Могу дать ссылки на них или выслать сами файлы, если необходимо.
Общая продолжительность, около 23 минут.
Нужно перевести вопросы и ответы на них слово-в-слово в текст, с указанием имени того, кто спрашивает и кто отвечает.
В переписке могу имена уточнить.
Срок до 2 дней.
Выбранный исполнитель
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