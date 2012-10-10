Есть видео файлы exe , необходимо все файлы записать с экрана в формат MP3 Всего 43 видео , общего времени 71 час. ) лучше всего запись программой Camtasia напишите сколько это будет стоить по деньгам в ...
- $30Видеомонтаж18 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен специалист , который может "проталкивать" материалы в сми - газеты, журналы, тв, конференции и тд.Копирайтинг2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Задача: Поиск записей тренигов и семинаров Антона Занина ( бывшый топ-лидер компании Vision, компания по продажам БАДов) Оплата от 100 рублей за запись ( в зависимости от качества)Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется руководитель группы интернет-проекта Обязанности: 1. Поиск профессионалов для решения конкретной задачи. 2. Грамотное составление ТЗ для группы работников, контроль своевременного и качественного исполнения ТЗ . 3. Координирование группы , распределение задач между ...Управление проектами7 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется менеджер проекта , который может сделать сам (если есть все необходимые навыки), или найти исполнителей для созданий небольшого проекта. Затем нужно поддерживать работу проекта. Проект небольшой и достаточно простой, поэтому бюджет предлагайте соответствующий. ...Управление проектами1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Обязанности оператора: • дистанционная обработка входящих звонков через IP телефонию на сервере компании с привязкой к CRM. • Входящий звонок стандартный, время 2-3 минуты. Задача оператора: o ввести в систему запрос на подбор запчастей по ...Служба поддержки1 заявкаЗакрыт11 лет назад
1. Простой сайт-воронка, так называемый продажник 2. Креативный подход 3. Прикручивание фишек, побуждающих посетителя к действиюСайты «под ключ»15 заявокЗакрыт11 лет назад
1. Сфера - написание интересных статей и обзоров для аудитории от 12-18 лет 2. Написание тестов будет как по заданным параметрам так и ипровизация. 3. Создание продающих заголовков и текстов для этой аудитории 4. Необходимо знание психологии и ...Копирайтинг24 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужен перевод с аудио записи в текст ( русский язык)Редактирование и Корректура24 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно изменить облик своего канала на ютубе, сделать его красивым, фишечки какие-то добавить.Прочее1 исполнительЗавершен11 лет назад