TATA163

Татьяна Никитина TATA163

 
45 летРоссия/Жигулёвск
11 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
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  • Записать видео с экрана

    $30

    Есть видео файлы exe , необходимо все файлы записать с экрана в формат MP3 Всего 43 видео , общего времени 71 час. ) лучше всего запись программой Camtasia напишите сколько это будет стоить по деньгам в ...

    Видеомонтаж18 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Руководитель группы интернет-проекта

    Требуется руководитель группы интернет-проекта Обязанности: 1. Поиск профессионалов для решения конкретной задачи. 2. Грамотное составление ТЗ для группы работников, контроль своевременного и качественного исполнения ТЗ . 3. Координирование группы , распределение задач между ...

    Управление проектами7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Менеджер проекта

    Требуется менеджер проекта , который может сделать сам (если есть все необходимые навыки), или найти исполнителей для созданий небольшого проекта. Затем нужно поддерживать работу проекта. Проект небольшой и достаточно простой, поэтому бюджет предлагайте соответствующий. ...

    Написание статей
    Управление проектами1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Оператор Call-центра для интернет-магазина

    Обязанности оператора: • дистанционная обработка входящих звонков через IP телефонию на сервере компании с привязкой к CRM. • Входящий звонок стандартный, время 2-3 минуты. Задача оператора: o ввести в систему запрос на подбор запчастей по ...

    Служба поддержки1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен копирайтер

    1. Сфера - написание интересных статей и обзоров для аудитории от 12-18 лет 2. Написание тестов будет как по заданным параметрам так и ипровизация. 3. Создание продающих заголовков и текстов для этой аудитории 4. Необходимо знание психологии и ...

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Kruis
Денис 
35 летПольша
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
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Хорошо идет на контакт. Прислушивается к советам. Оплата - выше всяких похвал.
Сотрудничеством с Денисом я довольна. Хороший специалист, с которым приятно было поработать.
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