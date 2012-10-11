Изменить облик канала на ютубе

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Завершен1 заявка163 просмотра

Нужно изменить облик своего канала на ютубе, сделать его красивым, фишечки какие-то добавить.

13 лет назад
TATA163
46 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Kruis
Денис 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$30
3 дня
Сотрудничеством с Денисом я довольна. Хороший специалист, с которым приятно было поработать.
Хорошо идет на контакт. Прислушивается к советам. Оплата - выше всяких похвал.

Заявки фрилансеров

Kruis
Денис 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад

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