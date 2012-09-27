Информеры для сайта недвижимости

Требуется сделать 5 информеров (можно в одном стиле, но разных размеров) для сайта недвижимости с отображением на нем стоимости квадратного метра жилья только в одном городе.

Пересмотрел очень много сайтов по недвижимости, ни один их информер не понравился. По этому не интресует что то подобное, скучное, серое и не интересное… На 3+ могу оценить эти gdeetotdom.ru/analytics/informer/, но тоже что то не то.

Основные цвета сайта ff9900 и 99cc33.

Обязательные требования:

1) форматы 100х100, 240х200, остальные на ваше усмотрение (огромных не нужно).

2) текущая дата

3) цена, в скобочках можно указать процент изменения, так же можно сделать стрелочку вверх или вниз

4) названия города

5) внизу: по данным «Название сайта»

Все остальное на ваше усмотрение.