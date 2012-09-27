элементарная работа с изображениями, дешево (почасовая оплата), редко, но регулярно добрый день. сразу скажу - это работа для начинающих и студентов. Объемы небольшие - не превышают часа работы - пару раз ...
Информеры для сайта недвижимости
Требуется сделать 5 информеров (можно в одном стиле, но разных размеров) для сайта недвижимости с отображением на нем стоимости квадратного метра жилья только в одном городе.
Пересмотрел очень много сайтов по недвижимости, ни один их информер не понравился. По этому не интресует что то подобное, скучное, серое и не интересное… На 3+ могу оценить эти gdeetotdom.ru/analytics/informer/, но тоже что то не то.
Основные цвета сайта ff9900 и 99cc33.
Обязательные требования:
1) форматы 100х100, 240х200, остальные на ваше усмотрение (огромных не нужно).
2) текущая дата
3) цена, в скобочках можно указать процент изменения, так же можно сделать стрелочку вверх или вниз
4) названия города
5) внизу: по данным «Название сайта»
Все остальное на ваше усмотрение.
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