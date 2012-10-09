Нарисовать приветственную планку для сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Завершен6 заявок177 просмотров

Необходимо нарисовать приветственную планку для сайта с текстом и парой ссылок. Примерно как здесь (приглашение к регистрации) http://www.dnforum.com/forum.php

13 лет назад
Ripple
Сергей 
33 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

shevaha
Кирилл 
29 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$17
1 день
Кирилл хорошо справился с заданием, учел все рекомендации, быстро дорабатывал необходимое. И все это за небольшую цену. Рекомендую к сотрудничеству
Сергей знает, что хочет увидеть на выходе и дает четкие задачи и требования. Оплата своевременная. Рекомендую как надежного заказчика. Спасибо

Заявки фрилансеров

shevaha
Кирилл 
29 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

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