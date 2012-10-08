Привести сайт к оптимальному виду

$50
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Завершен2 заявки141 просмотр

Требуется привести сайт к оптимальному виду, сайт vodniki.net

13 лет назад
MeTuC
46 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Zangetcy
35 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$150
5 дней
Отличный исполнитель, сделал все грамотно и в срок, мои рекомендации.
Отличный заказчик. Всегда на связи. Ответит на все возникшие вопросы. Своевременная оплата. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

Zangetcy
35 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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