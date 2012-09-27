элементарная работа с изображениями, дешево (почасовая оплата), редко, но регулярно

добрый день. сразу скажу - это работа для начинающих и студентов.

Объемы небольшие - не превышают часа работы - пару раз в неделю.

На исполнение сутки (в редкие случаи вашей большой занятости могут быть и две).

Конкретика: надо обрезать картинки по контурам (иногда делать прозрачными) и закрашивать некоторые элементы. Например, надо удалить эту старую печь и закрасить черные линии, которые вели к пояснениям.

Приоритет для выбора: конечно, сутки я могу ждать, но хотелось бы быстрее, поэтому сразу пишите как часто вы сможете выполнять работу (при условии, что она займет один час):

в течении 4-5 часов;

в течении 12 часов;

в течении суток;

для примера: "50% работ буду делать в течении 5 часов, 25% в течении 12 часов, 15% буду делать в течении суток, 10% в течении двух суток

Для связи:

Сюда или в личку час стоимости работы, сколько обычно проводите онлайн, отзывы/примеры будут плюсом;