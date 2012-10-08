Оформить текст на страничке

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Завершен2 заявки168 просмотров

Здравствуйте,

Нужно оформить и отрисовать текст с фото (фото нужно будет подобрать) для внутренней странички http://imperial-a.ru/skidka.html

Текст вышлю исполнителю.

Срок исполнения - час с момента выбора исполнителя!

Прошу в заявке сразу же укаэывать стоимость работы!

Пример: http://invest.imperiatour.rs/ru/turizm-v-respublike-serbskoi

13 лет назад
Beliy_S
Сергей 
43 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Tanchutka
Татьяна 
47 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$15
1 день
Татьяна весьма ответственный исполнитель. Работали по дизайну страницы – результативно и надеюсь, будем работать и дальше по мере необходимости. Всегда на связи, на все вопросы отвечает, что не понятно – обязательно объяснит. Дает дельные советы – что немаловажно и приятно. Успехов Вам и всего самого доброго.
Очень приятно было сотрудничать с Сергеем. Чёткое ТЗ, понимание того, что хочет, своевременная оплата. РЕКОМЕНДУЮ,

Заявки фрилансеров

Tanchutka
Татьяна 
47 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад

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