Требуется сделать 5 информеров (можно в одном стиле, но разных размеров) для сайта недвижимости с отображением на нем стоимости квадратного метра жилья только в одном городе. Пересмотрел очень много сайтов по недвижимости, ни один ...
Вырезать из белого фона 15 иконок
Здравствуйте!
В аттаче psd, там 15 маленьких иконок.
Нужно вырезать аккуратно их из фона и сохранить в 15 файлов png-24 с соотв. названиями.
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