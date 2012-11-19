Вырезать из белого фона 15 иконок

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Завершен10 заявок197 просмотров

Здравствуйте!

В аттаче psd, там 15 маленьких иконок.

Нужно вырезать аккуратно их из фона и сохранить в 15 файлов png-24 с соотв. названиями.

13 лет назад
ferumist
Иван 
41 год
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Alenaspl
Алёна 
34 года
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
+1
Всё прошло хорошо

Заявки фрилансеров

Alenaspl
Алёна 
34 года
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад

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