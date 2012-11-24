Срочно нужно около 10 картинок для сайта.

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Завершен6 заявок218 просмотров

есть тимплейт сайта. уже почти заполнили контентом, теперь надо поменять картинки из тимплейта на близкие по тематике. соответственно и по стилю их сделать близкими к тимплейту.

очень срочно.

пишите сразу с контактами. спасибо.

13 лет назад
stas_du
47 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Alexiz
46 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
33 отзыва(-3)
13 лет назад
$20
1 день
Все ок.
Все хорошо мой +

Заявки фрилансеров

Alexiz
46 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
33 отзыва(-3)
13 лет назад

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