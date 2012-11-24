Нужно найти для игры "Найди 10 Отличий" хорошие, интересные, симпатичные фотографии на заданные темы: еда, архитектура, люди т.д. Мы ищем на фликре, можно и в другом месте… Нужно ...
Срочно нужно около 10 картинок для сайта.
есть тимплейт сайта. уже почти заполнили контентом, теперь надо поменять картинки из тимплейта на близкие по тематике. соответственно и по стилю их сделать близкими к тимплейту.
очень срочно.
пишите сразу с контактами. спасибо.
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