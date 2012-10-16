Расшифровка аудиозаписей. Персонально для Gotenot

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен6 заявок249 просмотров

Расшифровка конференции.

Бюджет - 600 рублей за час записи.

Требуется грамотное, дословное исполнение.

13 лет назад
audio-to-text
Юлия 
44 года
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

samus_video
28 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$18
3 дня
Спасибо Вам за работу!
Чётко поставлено ТЗ - своевременно сделанная оплата. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

samus_video
28 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад