Требуется удаленный редактор на полную занятость

В команду крупного и длительного проекта требуется редактор на удаленную работу. Полная занятость.

Улучшение текстов, предполагающее элементы литературной обработки, микро– и макроредактирования, стилистической правки и фактологических проверок. От текста к тексту сочетание и необходимость относящегося к каждому из перечисленных ранее пунктов – варьируются. Тематика текстов – туризм, описания отелей и достопримечательностей. Работы небольшие (800–1200 ЗБП), примерно одинаковой структуры и пишутся не самыми плохими рерайтерами/копирайтерами. Минимальный предполагаемый дневной объем допускаемых до публикации текстов – не менее 20. Работа осуществляется в собственной проектной системе, где обеспечивается автоматическая проверка уникальности текстов и есть данные, на основе которых они рерайтерами/копирайтерами написаны. Возможен возврат работ с комментариями для доработки и исправлений, это делается тоже прямо в системе (в автоматическом режиме).

Хочется обратить внимание, что проекту нужен не просто исполнитель с узким классическим подходом к редактуре. Нам нужен человек с хорошим кругозором, в некотором роде энтузиаст и универсал, критичный к себе и своему языку и оправданно строго относящийся к другим членам команды и их речевым возможностям. Иначе – никак. Если видите, что нечто требует улучшения, – то улучшать надо, а не просто по-быстрому исправлять мелкие недочеты. Реанимировать тексты силами подчиненных проектных рерайтеров/копирайтеров или "оживлять" работы собственноручно – решать вам. Приоритет в описании всегда за нетривиальными подробностями, на наличие и отсутствие которых требуется обращать особое внимание.

Работа интересная, местами веселая (учитывая взаимодействие с рерайтерами/копирайтерами), можно здорово расширить кругозор, узнать много нового о мире, разных странах, улучшить свои редакторские навыки и пополнить портфолио, а при необходимости создать собственную команду рерайтеров/копирайтеров высокого класса, для которых предлагаются достойные условия работы.

Также обращаю внимание, что случайный человек в проект не попадет, а расслабившийся – не задержится в нем надолго, у нас редакторы контролируют друг друга.

График работы: с 10:00 до 18:00. Возможна его корректировка. Предложения по размеру желаемой ЗП жду на этом сайте, а для уточнения интересующих деталей можно связаться со мной по скайпу: Tsunamic85 или электронной почте [email protected] (что менее предпочтительно).

Тестовое задание и небольшие рекомендации находятся в прикрепленных к проекту файлах.

Желаю всем удачи!