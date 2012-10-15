Цель: Работа над разделом женского сайта. Требования в порядке убывания значимости: - Нацеленность на долгосрочное сотрудничество. Те, кому нужна работа на неделю, две или месяц — просьба не писать. Вы потратите ...
Требуется удаленный редактор на полную занятость
В команду крупного и длительного проекта требуется редактор на удаленную работу. Полная занятость.
Улучшение текстов, предполагающее элементы литературной обработки, микро– и макроредактирования, стилистической правки и фактологических проверок. От текста к тексту сочетание и необходимость относящегося к каждому из перечисленных ранее пунктов – варьируются. Тематика текстов – туризм, описания отелей и достопримечательностей. Работы небольшие (800–1200 ЗБП), примерно одинаковой структуры и пишутся не самыми плохими рерайтерами/копирайтерами. Минимальный предполагаемый дневной объем допускаемых до публикации текстов – не менее 20. Работа осуществляется в собственной проектной системе, где обеспечивается автоматическая проверка уникальности текстов и есть данные, на основе которых они рерайтерами/копирайтерами написаны. Возможен возврат работ с комментариями для доработки и исправлений, это делается тоже прямо в системе (в автоматическом режиме).
Хочется обратить внимание, что проекту нужен не просто исполнитель с узким классическим подходом к редактуре. Нам нужен человек с хорошим кругозором, в некотором роде энтузиаст и универсал, критичный к себе и своему языку и оправданно строго относящийся к другим членам команды и их речевым возможностям. Иначе – никак. Если видите, что нечто требует улучшения, – то улучшать надо, а не просто по-быстрому исправлять мелкие недочеты. Реанимировать тексты силами подчиненных проектных рерайтеров/копирайтеров или "оживлять" работы собственноручно – решать вам. Приоритет в описании всегда за нетривиальными подробностями, на наличие и отсутствие которых требуется обращать особое внимание.
Работа интересная, местами веселая (учитывая взаимодействие с рерайтерами/копирайтерами), можно здорово расширить кругозор, узнать много нового о мире, разных странах, улучшить свои редакторские навыки и пополнить портфолио, а при необходимости создать собственную команду рерайтеров/копирайтеров высокого класса, для которых предлагаются достойные условия работы.
Также обращаю внимание, что случайный человек в проект не попадет, а расслабившийся – не задержится в нем надолго, у нас редакторы контролируют друг друга.
График работы: с 10:00 до 18:00. Возможна его корректировка. Предложения по размеру желаемой ЗП жду на этом сайте, а для уточнения интересующих деталей можно связаться со мной по скайпу: Tsunamic85 или электронной почте [email protected] (что менее предпочтительно).
Тестовое задание и небольшие рекомендации находятся в прикрепленных к проекту файлах.
Желаю всем удачи!
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