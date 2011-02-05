Редактирование книги

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен30 заявок688 просмотров

Требуется редактор-корректор для редактирования книги, посвященной игре в лотерею. Размер текста - 57 тысяч знаков. Это - первая часть.

Отбор кандидатов будет проводиться по успешно выполненому тестовому заданию. Задание будет отправлено по запросу. Также хотелось бы посмотреть другие работы редактора. Запрос и ссылки присылайте по эл. адресу. Аськи нет.

14 лет назад
Leana
Лина 
49 лет
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
42 отзыва

Выбранный исполнитель

lyna30
59 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$2
1 день
Удивительно легко и просто было работать. Великолепный специалист, мастер своего дела. Буду продолжать сотрудничество. Рекомендую.
Это моя первая работа с Линой (очень надеюсь, что не последняя), которая оставила самые лучшие впечатления. У нас получилось самое настоящее СОТРУДНИЧЕСТВО, а это чрезвычайно важно. Четкое ТЗ, постоянная связь и оперативная оплата - замечательный заказчик! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

lyna30
59 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад