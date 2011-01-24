PDF в другой формат и перевод Есть инструкция в формате pdf – Adobe Reader. Нужно изменить формат на любой другой, который можно будет редактировать, а после отпечатать на принтере без ошибок ...
Набор текста из сканированного рукописного
Требуется набрать текст из сканированных рукописных страниц. Текст - научно-техническая статья с формулами.
10 страниц.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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