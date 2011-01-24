Набор текста из сканированного рукописного

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен20 заявок403 просмотра

Требуется набрать текст из сканированных рукописных страниц. Текст - научно-техническая статья с формулами.

10 страниц.

14 лет назад
olson
52 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Dimacss
43 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
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Очень приятно было работать с Александром. Четкое задание, нормальные сроки, адекватная цена. Всем рекомендую Александра как честного и добропорядочного заказчика. С оплатой проблем не было.

Заявки фрилансеров

Dimacss
43 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад