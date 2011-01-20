Подкорректировать надписи в картинках на англ. яз в PDF в Acrobat Pro и в граф. редакторе. 800р макс.

Имеется 2 файла – лекции в формате PDF одного профессора на английском языке с красивыми иллюстрациями.

Изначально стояла задача перевести лекции с английского на русский язык.

Вся текстовая часть уже успешно переведена.

Что НАДО СДЕЛАТЬ:

Необходимо русифицировать ТОЛЬКО иллюстрации – КАРТИНКИ и ПОДПИСИ к ним в редакторе Adobe Acrobat и в любом графическом редакторе. Т.е. допустим есть картинка с растрированным или нет текстом "Computer Aided Product Development" и подписью к ней "Picture 1".

Вы аккуратно заменяете в ней текст на "Автоматизированные системы разработки продукции" а подпись на "Рисунок 1".

Примечание: большая часть текста (подписи и т.д. не растрирована – легко заменяется на русский вариант в редакторе Acrobat Extended). Поэтому работа не сложная, но однообразная. сам бы сделал, но времени нет.

Перевод не обязательно строгий, но понятный и грамотный, не машинный. Если один раз использовали допустим "Computer Aided Product Development" как "Автоматизированные системы разработки продукции", то далее используйте точно такой же перевод.

Все изменения сохраняете прямо в исходном документе в формате PDF.

Пример исходной картинки ниже. желтым выделен текст который надо перевести.

Ссылки на файлы для коррекции (могу скинуть на почту):

Первый файл ifolder.ru/21444086 (3 Мб)

Второй файл ifolder.ru/21444341 (3 Мб)

ВНИМАНИЕ: обращаю ваше внимание - редактировать документ необходимо в редакторе PDF типа Adobe Acrobat Pro с сохранением возможности будущего редактирования документа, а не Фотошопом например, который превратит весь документ в набор растровых изображений (растрирует текст). И еще раз повторюсь: НЕ надо переводить весь документ, только ИЛЛЮСТРАЦИИ, номера страниц для редактирования указаны ниже.

Порядок работы:

2 файла на ifolder (по 3 мб).

Делаете любые 2 страницы – показываете мне (в пдф). Если устраивает, перевожу вам 800 рублей

по веб-мани с протекцией по коду.

Далее вы заканчиваете, показываете. Все нормально - немедленно сообщаю вам код и все довольны.

Обманывать никого не собираюсь.

Жду ваших предложений

список страниц, которые надо обработать:

по файлу CAPD_I01_introduction.pdf:

стр.

13 - таблица, 14, 15, 16, 19,20,22,25,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44, 45,46,49,51,52

по файлу CAPD_l02_geom_model.pdf

стр.

4,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21 ,22,24,26,27,30,31,33,34,36,38,39,41,42,43,45,46,,48,49,50,51,53,,54,55,58,59,60