Написание речевки

Работать с Еленой легко и приятно! Она заряжает любовью к своему делу и, волей-неволей, погружаешься в проект с головой! Елена отличается идеальными для заказчика качествами: 1. конструктивные задачи; 2. круглосуточное (в прямом смысле слова) он-лайн общение; 3. готовность принимать любые творческие идеи! А что может быть лучше для копирайтера? Елена, спасибо вам! Будем работать дальше :)