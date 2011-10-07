1. Приглашаю к сотрудничеству только тех, кто идеально пишет на польском

2. Для начала надо будет разместить 10 записей по 150-200 слов на темы здоровья, авто, туризма и т.д.

3. Ключевики предоставляются

4. Вы должны в записи блога залинковать не больше трех ключевиков на топ-страницы из Google News по этим запросам.

5. Вставляется картинка

6. Записи в блоге должны быть информативные, без "водички"

7. Записи должны быть грамматически правильными

8. Уникальность 100%.

9. Цена за 10 статтей в блоге - $18 . Если все будет ок – будем сотрудничать и дальше.

10. Расчет по Вебмани (WMZ) или Moneybookers.com

11. Пишите здесь в личку или на почту [email protected] (укажите свой профиль на фрилансе, проект, по которому обращаетесь, в теме письма "Блог на польском")