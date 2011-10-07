Ищу человека, готового писать 1 пост (это может быть как написание поста от себя, перевод русской статьи или поста, либо рерайтинг англ. статьи) в месяц на английском языке. Тематика - садоводство. Пост может быть минимум ...
Блог на польском
1. Приглашаю к сотрудничеству только тех, кто идеально пишет на польском
2. Для начала надо будет разместить 10 записей по 150-200 слов на темы здоровья, авто, туризма и т.д.
3. Ключевики предоставляются
4. Вы должны в записи блога залинковать не больше трех ключевиков на топ-страницы из Google News по этим запросам.
5. Вставляется картинка
6. Записи в блоге должны быть информативные, без "водички"
7. Записи должны быть грамматически правильными
8. Уникальность 100%.
9. Цена за 10 статтей в блоге - $18 . Если все будет ок – будем сотрудничать и дальше.
10. Расчет по Вебмани (WMZ) или Moneybookers.com
11. Пишите здесь в личку или на почту [email protected] (укажите свой профиль на фрилансе, проект, по которому обращаетесь, в теме письма "Блог на польском")
Заявки фрилансеров
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