Написание 1 cообщения в мес. на англ.

Ирина прекрасно справляется с заданиями. Креативна, умна, с хорошим знанием английского языка, что позволяет мне полностью расслабиться. Она пишет мне статьи на регулярной основе и мне достаточно всего-лишь дать ей тему материала. Всё остальное она делает сама. Ирина очень пунктуальна и всегда предупреждает об отсутствии, так что я могу распланировать график работы без проблем. Рекомендую Ирину всем, кто ищет адекватного переводчика/копирайтера.