Перенос контента

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен21 заявка332 просмотра

Требуется качественный перенос контента с Joomla на WordPress.

Статей порядка 400, во многих статьях есть картинки.

Upd.

Прошу указывать цену. работы. Хотя бы приблизительно.

JoomlaWordPress
14 лет назад
my-it-job
Виталий 
38 лет
20 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

bastor
44 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Все хорошо сделано.
Очень приятный в работе заказчик, проблем с оплатой также никаких. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

bastor
44 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад