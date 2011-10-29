Надо настроить "хлебные крошки" на Джумла

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Закрыт2 заявки137 просмотров

Поставил навигатор(хлебные крошки) на сайт,но они не правильно работают,они показывают только главная-категория,а дальше не показывают.

Joomla
14 лет назад
ALEXRAW74
Алексей 
50 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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