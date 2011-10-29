ТЗ на Битрикс: программирование+верстка с натяжкой

ТЗ покажу понравившимся исполнителям для дальнейшего обсуждения цены и сроков.

Нужен программист с навыками верстки специализирующийся на 1с-Битрикс легко разбирающийся в коде.

Есть большое тз (работы примерно на 2-4 недели)

Необходимые навыки:

Валидная кроссбраузерная верстка.

Знание технологий AJAX

Опыт создания собственных модулей 1с-Битрикс\ Доработка существующих и исправление ошибок

Умение разбираться в чужом коде

А так же очень важно: Порядочность (обещал-сделай) и быть на связи.

Оплата по WebMoney. Возможна оплата по частям (я против предоплат в принципе, так как меня обманывали)