Нужно наполнить гостевую книгу положительными отзывами с использованием ключевых слов на темы: готовые дома, дачи, бани, бытовки строительные и дачные, срубы. Посты должны содержать конкретную информацию по вышеуказанной продукции, эта информация берётся ...
Статьи для сайта akfpartner.ru
нужны статьи примерно по 1500 знаков на сайт юридической фирмы. Темы следующие:
о фирме (~2000 зн.)
Абонентское бухгалтерское обслуживание (~1500 зн.)
Подача квартальной и годовой отчетности (~1500 зн.)
Регистрация и прекращение деятельности ИП (~1500 зн.)
Регистрация и ликвидация юр.лиц (~1500 зн.)
Изменения вносимые в учредительные документы (~1500 зн.)
Юридические консультации (~1500 зн.)
Налоговый учет ИП (~1500 зн.)
Восстановление бухучета (~1500 зн.)
Консультации по бух.учету и налогообложению (~1500 зн.)
Заполнение платежных документов для физ лиц (~1500 зн.)
Заполнение деклараций для физ лиц (~1500 зн.)
Обязательный аудит (~1500 зн.)
Инициативный аудит (~1500 зн.)
Налоговый аудит (~1500 зн.)
Обзорные аудиторские проверки (~1500 зн.)
Аудиторские проверки по спец.заданию (~1500 зн.)
Изменения не вносимые в учредительные документы (~1500 зн.)
Оценка существующего кадрового делопроизводства в ООО, ИП (~1500 зн.)
Восстановление кадрового учета (~1500 зн.)
Постановка кадрового учета с нуля (~1500 зн.)
Абонентское обслуживание по ведению кадрового делопроизводства (~1500 зн.)
Консультации по вопросам кадрового учета (~1500 зн.)
По тексту о фирме - название ООО Аудиторско-Консультационная Фирма Партнер. стаж.....лет 10. кажется, можем же поправить позже? Территория - 2 офиса в Выборге, один в Питере. Дружный профессиональный коллектив, широкий круг клиентов во всех сферах бизнеса, скидка на консультационные услуги по картам Золотая середина. Больше информации нет
по остальным статьям - название и есть наша ключевая фраза, можно также использовать их в сочетании с городами в которых расположенны офисы, выборг, с-петербург.. И вы действительно все поняли правильно - презентация услуги с ненавязчивой рекламой.
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