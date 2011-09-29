Статьи для сайта akfpartner.ru

нужны статьи примерно по 1500 знаков на сайт юридической фирмы. Темы следующие:

о фирме (~2000 зн.)

Абонентское бухгалтерское обслуживание (~1500 зн.)

Подача квартальной и годовой отчетности (~1500 зн.)

Регистрация и прекращение деятельности ИП (~1500 зн.)

Регистрация и ликвидация юр.лиц (~1500 зн.)

Изменения вносимые в учредительные документы (~1500 зн.)

Юридические консультации (~1500 зн.)

Налоговый учет ИП (~1500 зн.)

Восстановление бухучета (~1500 зн.)

Консультации по бух.учету и налогообложению (~1500 зн.)

Заполнение платежных документов для физ лиц (~1500 зн.)

Заполнение деклараций для физ лиц (~1500 зн.)

Обязательный аудит (~1500 зн.)

Инициативный аудит (~1500 зн.)

Налоговый аудит (~1500 зн.)

Обзорные аудиторские проверки (~1500 зн.)

Аудиторские проверки по спец.заданию (~1500 зн.)

Изменения не вносимые в учредительные документы (~1500 зн.)

Оценка существующего кадрового делопроизводства в ООО, ИП (~1500 зн.)

Восстановление кадрового учета (~1500 зн.)

Постановка кадрового учета с нуля (~1500 зн.)

Абонентское обслуживание по ведению кадрового делопроизводства (~1500 зн.)

Консультации по вопросам кадрового учета (~1500 зн.)

По тексту о фирме - название ООО Аудиторско-Консультационная Фирма Партнер. стаж.....лет 10. кажется, можем же поправить позже? Территория - 2 офиса в Выборге, один в Питере. Дружный профессиональный коллектив, широкий круг клиентов во всех сферах бизнеса, скидка на консультационные услуги по картам Золотая середина. Больше информации нет

по остальным статьям - название и есть наша ключевая фраза, можно также использовать их в сочетании с городами в которых расположенны офисы, выборг, с-петербург.. И вы действительно все поняли правильно - презентация услуги с ненавязчивой рекламой.