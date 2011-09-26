Рерайт памятки
Наполнить гостевую книгу
Нужно наполнить гостевую книгу положительными отзывами с использованием ключевых слов на темы: готовые дома, дачи, бани, бытовки строительные и дачные, срубы.
Посты должны содержать конкретную информацию по вышеуказанной продукции, эта информация берётся с самого сайта.
Каждый пост-отзыв 200-300зн
всего нужно 50-100 постов
Оплата за пост, а не за знаки!
ЦЕНУ И СРОКИ УКАЗЫВАЙТЕ В ПРОЕКТЕ
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