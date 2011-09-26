Нужно наполнить гостевую книгу положительными отзывами с использованием ключевых слов на темы: готовые дома, дачи, бани, бытовки строительные и дачные, срубы.

Посты должны содержать конкретную информацию по вышеуказанной продукции, эта информация берётся с самого сайта.

Каждый пост-отзыв 200-300зн

всего нужно 50-100 постов

Оплата за пост, а не за знаки!

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