Необходимо написать рерайт текстов - описания гостиниц. Тексты разные по объему: есть маленькие, есть и большие. Рерайт нужен не более чем на 1500 символов. Пример текстов в аттаче. Всего необходимо написать рерайт ...
Копирайт описаний игр
Нужен копирайт описаний компьютерных игр.
Требования к описаниям:
- Объем каждого описания 900-1100 знаков без пробелов
- Отсутствие орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок
- Легко читаемый, 100% уникальный текст
- Отсутствие употреблений в описании полного названия игры т.е. если нужно сделать описание к игре GTA San Andreas, то в описании не допускается употребление полного названия игры (GTA San Andreas), можно GTA SA, ГТА и т.п.
Порядок работы:
- Даю список игр
- Получаю от Вас готовые описания
- Проверяю
- Оплачиваю
- и т.д до бесконечности
Оплата:
- 25 рублей за 1000 знаков без пробелов
Выбор исполнителя:
- Для теста даю выполнить 3 описания (Оплачиваю в случае положительного результата)
В заявке прошу указывать:
- Количество описаний, которое вы реально сможете делать в день
- ICQ или Скайп (Режим сообщений)
- Время по MCK, когда обычно Вы онлайн
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