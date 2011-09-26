Копирайт описаний игр

Нужен копирайт описаний компьютерных игр.

Требования к описаниям:

- Объем каждого описания 900-1100 знаков без пробелов

- Отсутствие орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок

- Легко читаемый, 100% уникальный текст

- Отсутствие употреблений в описании полного названия игры т.е. если нужно сделать описание к игре GTA San Andreas, то в описании не допускается употребление полного названия игры (GTA San Andreas), можно GTA SA, ГТА и т.п.

Порядок работы:

- Даю список игр

- Получаю от Вас готовые описания

- Проверяю

- Оплачиваю

- и т.д до бесконечности

Оплата:

- 25 рублей за 1000 знаков без пробелов

Выбор исполнителя:

- Для теста даю выполнить 3 описания (Оплачиваю в случае положительного результата)

В заявке прошу указывать:

- Количество описаний, которое вы реально сможете делать в день

- ICQ или Скайп (Режим сообщений)

- Время по MCK, когда обычно Вы онлайн