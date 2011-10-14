Нужен копирайт описаний компьютерных игр. Требования к описаниям: - Объем каждого описания 900-1100 знаков без пробелов - Отсутствие орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок - Легко ...
Название для велобренда
Здравствуйте, уважаемые копирайтеры.
Необходимо придумать название для фирмы, которая занимается дистрибуцией велосипедов и аксессуаров к ним (таких известных в веломире брендов, как Stevens и Colnago).
Ключевые понятия для ассоциаций: надежность, профессионализм, прочность, напор, результат, премиальность.
Так же очень нравиться своей разноплановостью слово "Драйв", но это не панацея.
Велосипедная тематика не обязательна, но в любом случае название должно говорить о спорте и профессионализме.
Название желательно на английском языке, так как фирма работает с иностранными клиентами.
Целевая аудитория: люди ведущие активный способ жизни, а также спортсмены-профессионалы.
Доменное имя будет использоваться в зоне *.ua, *.com.ua, или *.com
Жду ваших вариантов, срок неделя.
Удачи!
Победитель конкурса
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