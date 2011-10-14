Название для велобренда

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен54 заявки1350 просмотров
#1$50

Здравствуйте, уважаемые копирайтеры.

Необходимо придумать название для фирмы, которая занимается дистрибуцией велосипедов и аксессуаров к ним (таких известных в веломире брендов, как Stevens и Colnago).

Ключевые понятия для ассоциаций: надежность, профессионализм, прочность, напор, результат, премиальность.

Так же очень нравиться своей разноплановостью слово "Драйв", но это не панацея.

Велосипедная тематика не обязательна, но в любом случае название должно говорить о спорте и профессионализме.

Название желательно на английском языке, так как фирма работает с иностранными клиентами.

Целевая аудитория: люди ведущие активный способ жизни, а также спортсмены-профессионалы.

Доменное имя будет использоваться в зоне *.ua, *.com.ua, или *.com

Жду ваших вариантов, срок неделя.

Удачи!

14 лет назад
Mechan1k
Олег 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Победитель конкурса

Shell_Olga
Ольга 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
#1
Отличные идеи по неймингу. Удачи)
Спасибо за конкурс! Приятно с Вами работать! Удачи и Вам! :)

Заявки фрилансеров

Shell_Olga
Ольга 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
#1

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