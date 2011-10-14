Название для велобренда

# 1 — $ 50

Здравствуйте, уважаемые копирайтеры.

Необходимо придумать название для фирмы, которая занимается дистрибуцией велосипедов и аксессуаров к ним (таких известных в веломире брендов, как Stevens и Colnago).

Ключевые понятия для ассоциаций: надежность, профессионализм, прочность, напор, результат, премиальность.

Так же очень нравиться своей разноплановостью слово "Драйв", но это не панацея.

Велосипедная тематика не обязательна, но в любом случае название должно говорить о спорте и профессионализме.

Название желательно на английском языке, так как фирма работает с иностранными клиентами.

Целевая аудитория: люди ведущие активный способ жизни, а также спортсмены-профессионалы.

Доменное имя будет использоваться в зоне *.ua, *.com.ua, или *.com

Жду ваших вариантов, срок неделя.

Удачи!