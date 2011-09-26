Огромное кол-во статей на мобильную тематику

$3000
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен15 заявок266 просмотров

Необходимо написать 1500+ статей по теме мобильников и мобильной аси. Объем статей - от 2к знаков.

14 лет назад
Master-text
36 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

kristem
45 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$3000
30 дней
Профессионалы своего дела. сначала планировалось 600К, но качество и цена настолько устроили, что решил заказать в три раза больше за ту же цену, что у других за 2-3 долл. Заказ выполнили за пару недель - качественно и дешево. Небольшие замечания были устранены под руководством Кристины моментально и без лишних споров. Чего еще надо....
Спасибо за сотрудничество! Буду рада продолжению!

Заявки фрилансеров

kristem
45 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад

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