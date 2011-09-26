Огромное кол-во статей на мобильную тематику

Профессионалы своего дела. сначала планировалось 600К, но качество и цена настолько устроили, что решил заказать в три раза больше за ту же цену, что у других за 2-3 долл. Заказ выполнили за пару недель - качественно и дешево. Небольшие замечания были устранены под руководством Кристины моментально и без лишних споров. Чего еще надо....