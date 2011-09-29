Тексты для сайта

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Завершен28 заявок428 просмотров

Нужно написать 4 небольших текста. Размер каждого текста 1000 знаков. Бюджет 8$.

Название:

Юбилеи

Доставка пиццы, напитков, блюд.

Кейтеринговое обслуживание

Повар на дому

14 лет назад
cmyker
Олег 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
119 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

zhebedeva
Евгения 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
14 лет назад
$8
1 день
Очень понравились тексты. Буду сотрудничать в дальнейшем.
Было приятно сотрудничать с Олегом! Тема интересная, заказчик ответственный. В дальнейшем буду рада снова работать вместе!

Заявки фрилансеров

zhebedeva
Евгения 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
14 лет назад

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