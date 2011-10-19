Рерайт описаний игр, 100 тыс знаков

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен30 заявок473 просмотра

Нужен рерайт описаний онлайн игр. Качество - минимально подходящее для прочтения людьми: без ошибок, без особой белеберды. Допускается отсебятина без отклонений от темы. Нужно вставлять в текст ключевые слова (игра, онлайн игра, стрелялка и т.д.) с естественной частотой. Оплата WMZ за каждые 10к текста. Интересует хорошая цена. Выбранному исполнителю - повторные заказы.

14 лет назад
BS
40 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранные исполнители

yanch234
42 года
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$60
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
vache36
39 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$5
2 дня
SViper2007
39 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$50
10 дней
Сделано в соответствии с заданием
Всё супер

Заявки фрилансеров

yanch234
42 года
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
vache36
39 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
SViper2007
39 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад

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