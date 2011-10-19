Рерайт описаний игр, 100 тыс знаков

Нужен рерайт описаний онлайн игр. Качество - минимально подходящее для прочтения людьми: без ошибок, без особой белеберды. Допускается отсебятина без отклонений от темы. Нужно вставлять в текст ключевые слова (игра, онлайн игра, стрелялка и т.д.) с естественной частотой. Оплата WMZ за каждые 10к текста. Интересует хорошая цена. Выбранному исполнителю - повторные заказы.