Сделать 3 варианта текста с уникальным или близким к уникальному, хорошо читабельным текстом. Текст прилагается.
Текст для сайта
Привет всем, нужен текст для сайта по теме: Сток
Заявки фрилансеров
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